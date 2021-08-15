الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية من أفغانستان

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جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة فى بيان أن عمليات الإجلاء تشمل بعثات دبلوماسية من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا ومصر والاتحاد الأوروبى.
وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان أن بلاده قررت نقل سفارتها فى أفغانستان إلى منطقة قرب مطار كابل، وإرسال قوات عسكرية إلى الإمارات لإجلاء الفرنسيين عن أفغانستان.
وأضاف لو دريان أن السفارة ستظل جاهزة لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين الذين ربما ما زالوا داخل أفغانستان.
وطلبت باريس يوم الجمعة الماضى من جميع مواطنيها المقيمين فى أفغانستان مغادرة البلاد بسبب تطورات الوضع الأمنى.
جدير بالذكر أن حركة طالبان الأفغانية أعلنت أن مسلحيها دخلوا القصر الرئاسى فى العاصمة كابل، بعد استقالة الرئيس أشرف غنى ومغادرته من البلاد.
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