عاجل.. السعودية تجلى أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابول

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة أجلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية فى أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التى تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية.





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