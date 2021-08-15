صور.. عناصر طالبان داخل القصر الرئاسى فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل الإعلام الأفغانية، فى وقت سابق مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس أشرف غنى، غادر أفغانستان متوجها إلى طاجيكستان، وذلك بعدما اقترب مقاتلو طالبان من الاستيلاء الكامل على السلطة فى البلاد.

وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى، قدم استقالته من منصبه عقب دخول قوات حركة طالبان إلى مشارف العاصمة كابول، وإعلان الحركة محاصرتها لها من جميع الاتجاهات فى مشهد جديد تعيشه أفغانستان هذه الفترة.