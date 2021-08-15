محمد بن زايد يتلقى دعوة إلى قمة دول الجوار العراقي

تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأحد، دعوة من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى المشاركة في قمة دول الجوار العراقي، المرتقبة نهاية أغسطس الجاري.
وجرى تسليم الدعوة خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأحد، في قصر الشاطئ، علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية العراقي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الوزير العراقي نقل إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وحمل الشيخ محمد بن زايد، وزيرَ المالية العراقي، تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي وتمنياته أن يحقق الشعب العراقي الاستقرار والأمان والازدهار.
وبحث الشيخ محمد بن زايد ووزير المالية العراقي، خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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