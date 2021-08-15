اعلان مرتقب لإمارة أفغانستان الإسلامية
صرح قيادي في (طالبان) لوكالة "أسوشيتيد برس" اليوم الأحد، بأن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول.
وقالت الوكالة: إن المسؤول الطالباني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام.
وكان هذا هو اسم الدولة في ظل حكومة طالبان التي أطاحت بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
ويذكر أن حركة طالبان دخلت العاصمة كابول في وقت سابق اليوم وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بيد مقاتلي الحركة.
وغادر الرئيس أشرف غني البلاد حيث أشارت تقارير إلى أنه انتقل بشكل مؤقت إلى طاجيكستان ومنها ينوي الانتقال لبلد آخر.
(وكالات)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعلان مرتقب لإمارة أفغانستان الإسلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.