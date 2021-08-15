اندلاع حريق ضخم في القدس المحتلة

اندلاع حريق ضخم في القدس المحتلةكشفت وسائل إعلام عبرية أن عدة طواقم إطفاء "إسرائيلية" تعمل منذ ظهر اليوم الأحد على إخماد حريق ضخم اندلع في منطقة موشاف بيت مئير بالقدس المحتلة والمقامة على أراضي قرية محسير.. فيما اندلع حريق آخر في الأحراش الزراعية في "مستوطنات غلاف غزة".

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن ألسنة اللهب كانت تنتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وأن القوات "الإسرائيلية" قامت بإخلاء المنازل وإجلاء المستوطنين عن المنطقة المذكورة.

وأشارت إلى أن 8 طائرات إطفاء تعمل بالقرب من الخط الأول للمنازل من أجل احتواء الحريق.

وأضافت" إن فرقا إضافية من جميع أنحاء المنطقة وأخرى من المناطق المجاورة في طريقها إلى مكان الحادث.

وذكرت أن الدفاع المدني والمتدخلين لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق حتى الآن.

من جهة ثانية اندلع حريق اليوم، في الأحراش الزراعية في "مستوطنات غلاف غزة".

وبحسب موقع حدشوت بتخون سديه: "يشتبه بأن سبب اندلاع الحريق في المجلس الإقليمي سدوت النقب ناجم عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة.

يُشار إلى أن الشباب الثائر يطلق بالونات حارقة بين فترة وأخرى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع.

ويأتي هذا التصعيد الميداني بإطلاق البالونات الحارقة في ظل اقتراب المهلة التي منحتها فصائل المقاومة للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعقب معركة "سيف القدس" في شهر مايو الماضي.