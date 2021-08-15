رابط توجيهي جو tawjihi.jo نتيجة الثانوية العامة الأردنية هنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية أصبح محل بحث مكثف خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت وزارة التربية في المملكة عن تفعيل الرابط الرسمي للوزارة فجر الاثنين 16 أغسطس، أمام الطلاب للاستعلام عن نتائجهم وأعلنت الوزارة أنها سلمت النتيجة إلي المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لتحديد ساعة الصفر لإعلان النتيجة، وتتوقع الوزارة تسجيل دخول 5 مليون حالة عبر الموقع مع اللحظات الأولى من فتح الموقع، وطمئن الوزير الطلاب على النتيجة وقال ” النتائج سوف ترضي الطلاب” وفيما يلي ألية أستخراج النتائج إلكترونياً.

رابط tawjihi.jo

يمكن لجميع الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردني الرسمي أو موقع توجيهي جو برقم الجلوس والاستعلام عن النتائج مباشراً فور تحميلها على الموقع والمتوقع خلال الساعات القليلة القادمة فجر الإثنين وللاستعلام إلكترونياً عن النتيجة اتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم. أو الدخول على رابط tawjihi.jo. تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على أيقونة عرض النتائج.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنيةنتائج الثانوية العامة الأردنية 2021

من أهم السنوات الدراسية هي الثانوية العامة فهي التي تنقل الطالب من مرحلة التعليم الأساسي إلي مرحلة التعليم الجامعي، فيأمل كل طالب في الثانوية العامة بالحصول على درجات مرتفعة كي يلتحق بالكلية التي يتمناها لذا هناك حالة كبيرة من الترقب بين الطلاب وأسرهم انتظاراً لإعلان النتائج.

عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة في الأردن 207 ألف و283 طالب وطالبة بجميع الأقسام. عدد الطلاب النظاميين يبلغ 118 ألف 606 طالب وطالبة. عدد طلاب الدراسات الخاصة يبلغ 88 ألف 677 طالب وطالبة.

أرقام عن الشهادة الثانوية العامة الأردنيةوزارة التربية والتعليم الأردنية

تبذل وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية مجهود كبير للنهوض بالمنظومة التعليمية خلال السنوات الماضية وتعمل على التحول الرقمي في كل مراحل التعليم، بداية من تسجيل الطلاب في الصف الأول الأساسي مروراً بالاستعلام عن نتائج الطلاب كل ذالك من أجل توفير البيئة التعليمية السليمة لخلق جيل متعلم تعليم جيد طبقاً لمواصفات الدول المتقدمة.

تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلنت الوزارة أن الموقع تم تحديثه ليستوعب الأعداد الكبيرة المتوقع دخولها علي خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن يتم رفع النتائج عليه لذا تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتحديث الموقع والتدخل الفوري في حال حدوث أي خلل فني بالموقع وقت عرض النتيجة عليه.