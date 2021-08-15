قرض بفترة سداد 240 شهرا لجميع المواطنين بالمملكة السعودية وبدون كفيل

تمويل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية بأفضل فترة سداد يصل إلي 240 شهراً، حيث قامت البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية بتوفير العديد من القروض الشخصية علي شكل مساعدات للمواطنين الذين يمرون بأذمات مالية سيئة وكذلك المواطنين المديونين الغير قادرين علي سد ديونهم، لذا وفرت العديد من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية تمويلات للمواطنين وبجميع المبالغ التي يرغبون بها، كما إننا قد أوضحنا من خلال مقالات سابقة تمويل السيارة الجديدة والمستعملة وبدون تحويل راتب وبأقل الأسعار، وأيضا تمويل العقاري التي يصل بفترة سداد 30 عام.

قرض بفترة سداد 240 شهراً لجميع المواطنين بالمملكة

قرض بفترة سداد 240 شهرا لجميع المواطنين بالمملكة السعودية، حدد البنك انه يمكن لجميع العملاء الحصول علي التمويل الشخصي ولاكن يتوجب عليهم التعرف علي الشروط اللازمة التي أوضحها البنك، فمن المعروف عند التقدم علي التمويل الشخصي انه لا بد من توافر الأحكام التي تقوم البنوك الشركات بتحديدها لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي المقدم، فإننا سوف نوضح خلال مقالنا هذا اهم الشروط التي وضعها البنك عند إعلانه للتمويل الشخصي بفترة سداد 240 شهراً.

تعرف علي الشرط:

يقدم مصرف الراجحي التمويل للعملاء في حالة أن كان المتقدم سعودي الجنسية، حيث أوضح مصرف الراجحي أن التمويل المقدم قيمته تصل إلى 500.000 ريال سعودي وبفترة سداد تصل لي 240 شهرا من بعد الحصول عليه، ولاكن التمويل لا يتوفر للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، كما أن تمويل مصرف الراجحي أن العميل المتقدم يمكنه الحصول علي التمويل الشخصي في حالة أن لم ينقص الراتب الشهري الخاص به عن 5000 ريال سعودي وأيضا في حالة أن كان المواطن المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي، فقد يتوفر التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي للعاملين بالقطاع الخاص ولاكن يتوجب للعميل أن لا يقل راتبه الشهري عن 6000 ريال سعودي وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي بفترة سداد 240 شهراً

التقديم علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي يتم بكل سهولة، ولاكن يتوجب عليك قبل التقديم للتمويل الشخصي ان تتأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك، فقد يمكنك التقديم من خلال الإنترنت للدخول علي الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي وتسجيل جميع البيانات المتطلبة منك وتسجيل الرقم الهاتف الجوال واختيار طلبك للتمويل.