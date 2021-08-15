قرض بدون كفيل بموافقة فورية يصل 2 مليون ريال سعودي وسداد لمدة 60 شهر

تمويل شخصي من مصرف الراجحي يصل إلي 2 مليون ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك البنك من احدي اهم البنوك العربية الموجودة داخل المملكة والذي يقدم جميع التمويلات المتنوعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتميز هذا التمويل بأنه يناسب جميع الفئات بأقل الشروط والإجراءات المسيرة، فهناك الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك منها طلب تمويل شخصي أون لاين ولكنها تحتاج إلى وجود حساب لك في البنك عبر الموقع الالكتروني الرسمي، وها نحن الآن نقدم لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي بأطول فترة سداد تصل إلي خمس سنوات بدون موافقة كفيل من بنك الراجحي.

مميزات بنك الراجحي

يوفر لك بنك الراجحي بتسهيل كافة الخدمات المصرفية علي جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي قرض يصل إلي 2 مليون ريال سعودي وبأطول فترة سداد تمتد إلي خمس سنوات، ولهذا يقدم البنك جميع خدمات التمويلية المختلفة التي تناسب الرجال والنساء مع سهولة في الإجراءات والشروط دون تعقيد ويمنح لهم فترة تقسيط شهري مسير فكل تمويل شخصي متوفر لدي مصرف الراجحي، ويتميز التمويل بأنه إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

يشترط أن يكون عمر العميل ألا يقل عن 25 عاما ولا يزيد عمر العميل علي هذا القرض عن 55 عاما.

يشترط ألا يكون الراتب الشهري الخاص للعميل اقل من 2000 ريال سعودي، وكذلك المقيمين داخل المملكة ألا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي.

تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة للموافقة علي التمويل الشخصي الذي يصل إلي 2 مليون ريال سعودي.

كيفية التقديم التمويل الشخصي من مصرف الراجحي الإلكتروني

شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي

الآن مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية يقدم افضل التمويلات الإسلامية ويهدف التمويل إلي خدمة المواطنين السعوديين والمقيمين، ويوفر مصرف الراجحي طريقة إلكترونية تسهيل علي العميل سواء الرجال والنساء، إليكم طريقة التقديم كالتالي: