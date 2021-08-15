رابط “نتائج الثانوية العامة” موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لمعرفة نتائج الطلاب 2021

موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، بعد أن حرصت الحكومة المصرية على ميكنة كافة الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور أصبح البحث عن الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم من أكثر الأمور التي تشهد معدلات بحث مرتفعة جداً، وخاصة مع اقتراب اعلان نتائج الثانوية العامة و الدبلومات الفنية من جهة، ومن جهة أخرى بالتزامن مع انتظار معرفة تنسيق القبول في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، وكذلك للتقديم في الصف الاول الثانوي الذي أعلنت الوزارة عن بدء استقبال الطلبات للتسجيل به منذ فترة، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موقع وزارة التربية والتعليم الآن لمعرفة نتيجة الثانوية العامة والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع فور الاعلان عن ظهورها، كما يمكن معرفة نتيجة تنسيق القبول بمرحلة رياض الأطفال حيث أشارت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لجميع أولياء الأمور أن يطلعوا على نتيجة التنسيق الخاصة برياض الأطفال بكل سهولة وذلك من خلال الدخول على رابط الموقع وإدخال الرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور.

خدمات موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

ايضا من الخدمات التي تقدمها الوزارة خلال موقعها على شبكة الانترنت، هي خدمة الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال من خلال، وذلك بإتباع عدة خطوات نذكرها لكم فيما يلي:

يقوم ولي الأمر بالولوج إلى الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية.

ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول.

عند نجتح عملية التسجيل عليه بإدخال البيانات المطلوبة ومن أهمها الرقم القومي.

ومن ثم إدخال كلمة المرور ثم الضغط على أيقونة تأكيد.

ومن الجدير بالذكر أنه جاء في تصريح على لسان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري بأن الوزارة حريصة كل الحرص على تطوير كافة المنصات التعليمية وكذلك تطوير المقررات الدراسية، بما يتماشى مع ظروف الفترة الحالية، وأضاف مشيراً إلى نتائج الثانوية العامة الذي ينتظرها الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور الآن بأنه سوف يتم رفع درجات الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال أيام قليلة، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات.

مع اقتراب موعد اعلان وظهور نتائج الثانوية العامة تزداد عمليات البحث من قبل الالاف من طلاب الثانوية العامة عن الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث اعلنت الوزارة بأنة سيتم اعتماد نتائج الثانوية العامة لكافة المحافظات خلال الايام القليلة جدا القادمة، وفور ان يتم اعتمادها سيتم رفعها مباشرة على موقع الوزارة.