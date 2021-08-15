نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2021 عبر بوابة الأزهر azhar.eg تشغل محاولات بحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، وذلك بعدما تم الإعلان عنها في المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم الخامس عشر من أغسطس الجاري برئاسة وكيل الأزهر والتي تم الكشف فيه عن أوائل الجمهورية لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، لذلك سوف نتعرف معا على كيفية الاستعلام عن النتيجة، ومزيد من التفاصيل حول مؤشراتها والرابط المخصص للاستعلام.

شهادة الثانوية الأزهرية

قام السيد وكيل الأزهر بالإعلان على أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية لعام 2021 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وقد هنأ سيادته الطلاب الأوائل خلال الاتصال بهم تليفونيا مساء يوم السبت، وناشدهم بالاستمرار في التفوق والاجتهاد للحصول على أعلى المراتب والدرجات العلمية،كما قدم الشكر لأولياء الأمور لوقوفهم بجانب أبنائهم في ظل الظروف والتداعيات الخاصة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من مراجعة الدرجات للكشف عن نتيجة الطلاب العشر الأوائل ثم تحديد المحافظات ليتم بعدها رفع النتيجة رسميا على البوابة الرسمية للأزهر على شبكة الإنترنت.

وقد أشار سيادته أن نسبة النجاح لهذا العام في شعبة العلوم الإسلامية قد وصلت إلى 100%، بينما وصلت نسبة نجاح القسم العلمي 61.65%، وكانت نسبة القسم الأدبي 46.5% وبذلك تكون النسبة العامة للنجاح وصلت 51.25%.

وبلغ عدد الطلاب في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021 حوالي 113473 طالباً وطالبة منهم حوالي 38719 طالب بالقسم الأدبي، بينما كان عدد طلاب القسم العلمي 74754 طالب

وقد قام الطلاب بأداء الامتحانات في 609 لجنة على مستوى أنحاء الجمهورية.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2021 عبر بوابة الأزهر azhar.eg

يمكن لكافة طلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام بشكل إلكتروني عن النتيجة دون الخروج من المنزل وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف عن طريق عمل الخطوات التالية:

التوجه إلى الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم عن نتيجته.

النقر بعد ذلك على “كلمة بيان النتيجة”.

انتظر قليلا وسوف تظهر النتيجة مباشرة أمامك.

وهكذا نكون قد انتهينا من الحديث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر azhar.eg وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيا بواسطة رقم الجلوس، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان فيه عن أوائل الثانوية الأزهرية 2021.