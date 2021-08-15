معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لجميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2021، آلاف من الطلاب وأولياء الأمور الآن ينتظرون في حالة من القلق والتوتر الموعد الذي يتم فيه اعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام الدراسي المليء بالإحداث والتداعيات التي أدت إلى زيادة الشعور بالقلق في نفوس الطلاب وأولياء الأمور، فبالإضافة إلى الخوف من شبح الثانوية العامة بشكل عام الذي يشكل رهبة كبيرة عند المصريين منذ قديم الأزل، جاء فيروس كورونا ليزيد الأزمة، فلم يشهم الطلاب أو أهاليهم مثل هذه الظروف العصيبة من قبل، أما عن تفاصيل ظهور النتيجة فقد صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن موعد ظهور النتيحة وأنه لن يبعد كثيراً وإنما هي أيام قليلة ويتم الكشف عنها بشكل رسمي عبر موقع الوزارة، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

نتيجة الثانوية العامة 2021

تتزايد معدلات البحث يومياً من قبل طلاب الثانوية العامة عن الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لرفع نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلاله، حيث صرح الدكتور طارق شوقي أنه تعمل كافة لجان الكونترول المعنية بتصحيح أوراق الامتحانات على قدم وساق لتجهيز النتيجة في أقرب وقت ممكن، كما أكد الدكتور شوقي أن عمليات التصحيح والتدقيق تسير بشكل الكتروني مميكن لضمان أعلى قدر من الشفافية والموضوعية في التصحيح ليحصل كل طالب على حقه بالكامل دون أي تحيز، وأضاف شوقي أنه خلال أيام قليلة سوف يتم الافراج عن درجات جميع الطلاب في كافة محافظات مصر.

اعلان نتائج الثانوية العامة 2021

انتشرت في الأونة الأخيرة الكثير من التصريحات والأقاويل الكاذبة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، وجاء بها أن نسبة نجاح الطلاب هذا العام منخفضة وأنه لم يحصل كثير من الطلاب على مجموع عالي، ولكن أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن كل هذه التصريحات عارية تماما عن الصحة وشددت على الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأقاويل وطمأنتهم مؤكدة أن ما تم تصحيحه من مواد جاءت مبشرة بالخير وتشير إلى ارتفاع معدلات النتائج بالرغم من كافة الأحداث السلبية التي تعرض لها الطلاب هذا العام.

تتواصل عمليات البحث عبر محركات البحث الالكترونية من قبل طلاب الثانوية العامة لمعرفة النتيجة الخاصة بهم لعام 2021، حيث اعلنت بعض المصادر المسؤلة خلال الفترة السابقة بأنة يتم الان الانتهاء من اعماء الكنترول، وذلك لكي يتم اعتماد النتائج ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ليتمكن الطلاب من معؤفة نتائجهم بشكل الكتروني وبسهولة.