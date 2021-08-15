اقوي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروز ديزل 600 ريال على 60 شهر من بنك الراجحي

اقوي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروز ديزل 600 ريال على 60 شهر ،سيارة لاندكروز ديزل تقسيط 600 ريال على 60 شهر من بنك الراجحي، إذا أردت التقسيط عبر البنك يجب أن تتوفر بك بعض الشروط، حيث أنه يسعى لتوفير السيارة الشهيرة بمبلغ بسيط، وبفترة زمنية متوسطة، حيث أن السيارة تباع بشكل كبير لاحتوائها على الكثير من المميزات، ولكن يجب أن تتأكد أن المتطلبات متوفرة بك لشرائها.

سيارة لاندكروز ديزل تقسيط 600 ريال على 60 شهر من بنك الراجحي

يسعي البنك دائماً لتوفير كل ما يحتاجه العملاء من أنظمة، وسيارات بشكل مستمر، فقام بتوفير هذه السيارة بنظام قسط يناسب جميع العملاء بجميع الفئات، حيث أنه تم عمل أنظمة سداد مريحة لدفع ثمن السيارة، وأقصى فترة هي 60 شهر.

لكي تحصل على هذه السيارة يجب أن تتوافر بعض الشروط للحصول على نظام القسط، وهي الطريقة الوحيدة، والفعالة لشرائها.

يجب عليك أن تتأكد جيداً من جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها من قبل البنك، من المبلغ الذي سيتم دفعه، والفترة الزمنية التي تم تحديدها، ومع الالتزام بهذا الاتفاق، حتى لا تحدث المشاكل، مع دفع الدفعة الأولى كاملة لاستلام السيارة.

بعد الدفعة الأولى، يتم تقسيم باقي المبلغ على 60 ، ويجب التواصل مع البنك بشكل مستمر حتى الانتهاء من مده السداد.

شروط البنك الأولى هي أن يكون القسط الأخير من هذه السيارة هو اجمالي 14% من سعرها.

يتم تحديد الدفعة الأولى من سعر السيارة من 600 إلى 765 ريال لا أكثر، وذلك وفق للعقد الذي تم التوقيع ، وذلك حسب المبلغ الذي يستطيع أن يدفعه العميل في المرة الاولى.

تقسيط لاند كروزر من مصرف الراجحي

يقدر سعر السيارة ب 186 ألف ريال سعودي دون ضريبة القيمة المضافة، ومزايا التقسيط من مصرف الراجحي هي: