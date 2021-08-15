تمويل التقاعد من الراجحي والسداد على 240 شهر وكيفية الحصول عليه

وفر مصرف الراجحي خلال الأيام السابقة تمويل التقاعد الذي يمكن الاستفادة منه للفئات المستحقة، حيث يعد تمويل التقاعد من أكثر القروض بحثاً في المملكة العربية السعودية من قبل المواطن السعودي والشخص المقيم في السعودية، ونوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال شروط الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب أو بدون كفيل، علماً بأن هذا التمويل يُمنح فقط لمن يعملون في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص.

ويشتهر مصرف الراجحي بأن أفضل التمويل الذي شهد إقبالاً هائلاً من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث وصل هذا التمويل إلى 500 ألف ريال سعودي، وقد أشار مصرف الراجحي أن السداد سيتم على 240 شهر بدون فوائد، ومن خلال هذا المقال نوضح رابط الحصول على التمويل بدون كفيل والسداد على 240 شهر.

تمويل مصرف الراجحي والسداد على 240 شهر:

يقدم مصرف الراجحي العديد من مختلف التمويلات البنكية ومن هذه التمويلات (تمويل عقاري – تمويل سيارات – تمويل نقدي)، ومن ضمنهم أيضاً تمويل التقاعد بدون دخل أو كفيل والسداد على 240 شهر، فقد اشترط مصرف الراجحي ضرورة توافر الشروط للحصول على هذا التمويل، ونوضحها من خلال هذا المقال بالإضافة إلى رابط الدخول إلى المصرف الراجحي، وخطوات التقديم.

يستفاد من التقديم الفئات المتقاعدة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. يتراوح عمر المتقدم بين 25 – 70 سنة. أن يكون راتب التقاعدي 1900 ريال سعودي كحد أدنى يتم تقديم جميع المستندات ومن ضمنهم الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية حتى هذا الوقت يتم تعبئة نموذج الطلب بمجرد الدخول على رابط مصرف الراجحي للحصول على التمويل

شروط تمويل التقاعد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يعد من التمويلات دات فترات طويلة أثناء السداد حيث تصل إلى 5 سنوات

المبالغ التي يمكن الحصول عليها من التمويلات من الراجحي تساعد العميل في تأسيس عمل تجاري، وبناء منزل أو تمويل سيارات.

يتم تقديم تمويلات تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

الدخول أولاً على الرابط الرسمي مصرف الراجحي السعودي. الضغط على أيقونة تسجيل البيانات كتابة الاسم وباقي البيانات المطلوبة من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وقيمة الدخل ضرورة التأكد من أن هذه البيانات التي يتم إدخالها بشكل صحيح إدخال الرقم السري للحساب يقوم البنك بعرض لجميع التمويلات الخاصة ببنك الراجحي السعودي اختيار القروض المرغوب أو التي يرى المتقدم إنها تناسبه.

شروط التقديم للحصول على تمويل التقاعد من مصرف الراجحي:مزايا تمويل التقاعد من مصرف الراجحي:كيفية التقديم للحصول على قرض الراجحي: