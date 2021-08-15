الاستعلام عن المستحقات الماليه بالتامينات الاجتماعية 1443 برقم هوية المستفيد

الاستعلام عن المستحقات الماليه بالتامينات الاجتماعية 1443 تعتبر واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها التأمينات الاجتماعية لكل من المستفيدين وذلك لأن يعرفون قيمة المستحقات المالية لهم في حسابهم أو المتبقي من الرصيد إلكترونياً بدلاً من أن يقوم المستفيد بالذهاب إلي مقر التأمينات في المملكة.المستحقات الماليه بالتامينات الاجتماعية 1443
مؤسسه التأمينات الاجتماعية هي واحدة من ضمن المؤسسات الخاصة بالحكومة السعودية والتي تنظم المعاشات وأيضاً رواتب التقاعد في المملكة، وتقدم هذه المؤسسة الكثير من الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين في المملكة حتي يتم مساعدتهم بشكل كبير في الاستعلام عن الرصيد أو تحديث البيانات الشخصية ومن هذه الخدمات المقدمة حديثاً هي معرفة قيمة المستحقات المالية لهم.طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية
يستطيع كل مواطن في المملكة يحصل علي راتب تقاعد شهري أو في سن التقاعد أن يقوم بالتسجيل في التأمينات حيث يكون ذلك عبر القيام بالخطوات التالية:-
- زيارة موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- النقر علي زر تسجيل مشترك جديد.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الجنسية من القائمة سعودي أو مقيم في المملكة.
- يتم كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المملكة.
- تكتب رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.
- بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك في المكان المخصص له.
- تقوم برفع كافة الأوراق التي تتطلب منك بصيغة pdf.
- تحديد كلمة سر لحسباك.
- النقر علي زر التسجيل.
يتم معرفة قيمة المستحقات المالية إلكترونياً من خلال مؤقع المؤسسة علي شبكة الأنترنت بشكل مجاني حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع الاستعلام الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار الاستعلام بواسطة رقم الهوية أو رقم الإقامة حيث يتم كتابتهم في المكان المخصص لهم.
- يمكن البحث باستخدام رقم التأمين الخاص بالمستفيد.
- بعد ذلك يتم كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام الموجود في الأسفل.
- يتم عرض لك البيانات في صفحة أخري في الموقع.
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الاستعلام عن المستحقات الماليه بالتامينات الاجتماعية 1443 تعتبر واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها التأمينات الاجتماعية لكل من المستفيدين وذلك لأن يعرفون قيمة المستحقات المالية لهم في حسابهم أو المتبقي من الرصيد إلكترونياً بدلاً من أن يقوم المستفيد بالذهاب إلي مقر التأمينات في المملكة.المستحقات الماليه بالتامينات الاجتماعية 1443
مؤسسه التأمينات الاجتماعية هي واحدة من ضمن المؤسسات الخاصة بالحكومة السعودية والتي تنظم المعاشات وأيضاً رواتب التقاعد في المملكة، وتقدم هذه المؤسسة الكثير من الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين في المملكة حتي يتم مساعدتهم بشكل كبير في الاستعلام عن الرصيد أو تحديث البيانات الشخصية ومن هذه الخدمات المقدمة حديثاً هي معرفة قيمة المستحقات المالية لهم.طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية
يستطيع كل مواطن في المملكة يحصل علي راتب تقاعد شهري أو في سن التقاعد أن يقوم بالتسجيل في التأمينات حيث يكون ذلك عبر القيام بالخطوات التالية:-
- زيارة موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- النقر علي زر تسجيل مشترك جديد.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الجنسية من القائمة سعودي أو مقيم في المملكة.
- يتم كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المملكة.
- تكتب رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.
- بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك في المكان المخصص له.
- تقوم برفع كافة الأوراق التي تتطلب منك بصيغة pdf.
- تحديد كلمة سر لحسباك.
- النقر علي زر التسجيل.
يتم معرفة قيمة المستحقات المالية إلكترونياً من خلال مؤقع المؤسسة علي شبكة الأنترنت بشكل مجاني حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع الاستعلام الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار الاستعلام بواسطة رقم الهوية أو رقم الإقامة حيث يتم كتابتهم في المكان المخصص لهم.
- يمكن البحث باستخدام رقم التأمين الخاص بالمستفيد.
- بعد ذلك يتم كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام الموجود في الأسفل.
- يتم عرض لك البيانات في صفحة أخري في الموقع.
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