وزارة التعليم تعلن بدء استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الصحية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال الطلبات الخاصة بالابتعاث الخارجي للطلبة والطالبات في التخصصات الصحية وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من أغسطس الجاري حيث تعد برامج الابتعاث للطلاب من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية وبدأ برنامج الابتعاث الخارجي في المملكة منذ عام 1425 هجرياً وذلك من أجل النهوض والتقدم العلمي وإخراج الكوادر التعليمية ذات الكفاءة المهنية العالية التي تكون لديها القدرة على المنافسة العالمية حيث يتم ابتعاث الطلبة والطالبات لاستكمال دراستهم في أحسن الجامعات العالمية.

بدء استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الصحية

أعلنت الوزارة عن استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الابتعاث الخارجي من حاملي درجة البكالوريوس والماجستير والزمالة في الطب البشري وطب الأسنان والعلوم التطبيقية والتمريض والصيدلة وذلك للتخصصات التالية:

جراحة الأطفال وجراحة الانف والأذن والحنجرة.

العناية المركزة والتخدير.

طب العلاج النفسي.

تمريض العناية المركزة.

طب الطوارئ.

جراحة الرأس والعنق.

جراحة التجميل والعظام.

طب الأمراض الجلدية.

طب الاسرة.

العلوم الطبية والتطبيقية.

الطب النووي.

الشروط الواجب توافرها للابتعاث الخارجي

ذكرت وزارة التعليم عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الطالب الذي يرغب في استكمال دراسته بالخارج وتلك الشروط جاءت كما يلي:

أن يكون الطالب المتقدم للابتعاث الخارجي سعودي الجنسية. أن يكون الطالب المتقدم حاصلاً على احد الشهادات العلمية المطلوبة في التخصصات المطلوبة. يقوم الطالب بتقديم الوثيقة والسجل المدني وتكون كلاً منها معتمدة من الجهة التي أصدرتها. أن يكون لدي الطالب المتقدم شهادة اختصاص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. لديه شهادة اجتياز القدرات التحصيلية بالنسختين العربية والإنجليزية. اجتياز الاختبارات المطلوبة. أن يكون المتقدم لديه اللياقة الطبية الواجب توافرها للابتعاث. إذا كانت الشهادة حصل عليها الطالب من خارج المملكة يتم معادلتها من الجهات المختصة. أن يكون الطالب حصل على درجات مناسبة في المعدلات التراكمية بالثانوية العامة. يتم التقديم بطلب الابتعاث الخارجي من خلال الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودي.

ويكون الابتعاث لاستكمال الدراسة في أحد الجامعات بالدول الآتية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا أيرلندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا.