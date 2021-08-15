التعليم يعلن عن موعد استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الصحية

موعد استقبال طلبات الابتعاث الخارجي، تبدأ وزارة التعليم، الغد الأحد، استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي، لدرجات البكالوريوس والماجستير، والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض، وذلك على الرابط الموحد المخصص لذلك، كما يعد إحدى مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين، وهو يهدف إلى تحقيق متطلبات، التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك لرفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات، من خلال ابتعاثهم إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة، بما يسهم في تنمية و صقل معارفهم و قدراتهم، في المجالات و التخصصات المختلفة، حيث وضعت العديد من الضوابط وأضحت الاوراق المطلوبة، كما أوضحت وزارة التعليم، شروط تمديد فترة تلقي طلبات الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس.

موعد استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الصحية

أعلنت وزارة التعليم السعودي، عن موعد موعد استقبال طلبات الابتعاث الخارجي، والذي تحدد موعده ابتداء من الغد، الموافق يوم الأحد، الموافق 7 من شهر محرم لسنه1443، 15 من شهر أغسطس لسنه 2021، وذلك لاستقبال طلبات التقديم، للابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس، والماجستير والزمالة في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ثم اشترط أن يكون لائقًا طبيًا. يجب أن يكون المبتعث، حاصلاً على الشهادة المطلوبة، في المرحلة الدراسية المتقدم عليه. ثم يلزم أن المبتعث يكون لديه، الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدان، من الجهة المصدرة لهما. أن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق، المطلوب للتخصص الذي سيُبتعث لدراسته. لابد أن يكون لدي المتقدم معادلة الشهادة، من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من الخارج.

يجب الحصول على درجات مناسبة في المعدلات التراكمية في الثانوية العامة. ثم بعد يجب تخطي اختبارات القدرات والتحصيلي في نسختيها العربية والإنجليزية. يشترط الحصول علي اختبار”IELTS” أو “TOEFL IBT”. ثم يلزم الحصول على قبول مباشر، أو الزمالة. يجب إضافة إلى شهادة الاختصاص، من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للمبتعثين للتخصص الدقيق.

الشروط العامة للمتقدمين للابتعاث الخارجي في السعوديةالشروط الخاصة لتقدم للابتعاث الخارجي في السعوديةالتخصصات ذات الأولوية للابتعاث الخارجي

وقد حددت وزارة التعليم السعودي، في بيان صدار عنها اليوم، إنها حددت تخصصات ذات أولوية، منها طب الطوارئ والعناية المركزة والتخدير، والطب والعلاج النفسي، وكذلك تمريض العناية المركزة، وجراحة الأطفال و الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وجراحة التجميل والعظام، إضافة إلى طب الأسرة والأمراض الجلدية وجراحة العيون، إلى جانب التخصصات النوعية في العلوم الطبية التطبيقية، والتي تتضمن طب القدم والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والعلاج التنفسي أو الوظيفي، وتقنية أو تروية القلب، والطب النووي.