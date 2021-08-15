ماكرون يدعو مجلس الأمن الفرنسي لبحث آخر التطورات في أفغانستان 

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين اجتماعا لمجلس الأمن الوطني على خلفية التطورات في أفغانستان، حسبما أوردت قناة BFM TV التلفزيونية نقلا عن قصر الإليزيه.

وذكرت القناة أن رئيس الدولة الموجود حاليا في مقره الصيفي قلعة بريغانسون سيجري الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ووردت اليوم الأحد تقارير إعلامية عن دخول مسلحي حركة "طالبان" العاصمة كابل بدون قتال وبسط الحركة سيطرتها على القصر الرئاسي، إضافة إلى أنباء عن تنحي أشرف غني عن منصب رئيس أفغانستان ومغادرته البلاد.

من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن نقل سفارة بلاده في أفغانستان من مبنى وسط العاصمة كابل إلى مطار المدينة لمواصلة عملها على تنظيم إجلاء المواطنين الفرنسيين والأفغان ممن تعاونوا مع الفرنسيين.

وأوضح أن هذا القرار اتخذ "على خلفية التدهور الحاد للوضع الأمني في أفغانستان".

والجمعة الماضي طلبت سلطات فرنسا من جميع مواطنيها المقيمين في أفغانستان مغادرة البلاد بسبب "تطورات الوضع الأمني وما يُتوقع أن يحدث على المدى القصير".