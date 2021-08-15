إصابة أكثر من 40 شخصا باشتباكات على مشارف كابل 

أعلن مستشفى العاصمة الأفغانية كابل على "تويتر" اليوم الأحد، عن إصابة أكثر من 40 شخصا خلال اشتباكات على مشارف العاصمة يخضعون للعلاج في المستشفى.
ويأتي ذلك بعد إعلان ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان اليوم الأحد، أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة لمنع عمليات النهب بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.
وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، فيما تسيطر "طالبان" على مداخل كابل.
وأوضحت مصادر مقربة من "طالبان" لـ"طلوع نيوز" أن الطرفين توصلا لاتفاق على ترك غني منصبه بموجب اتفاق سياسي وتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
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