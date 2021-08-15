عاجل.. السلطات الأفغانية تفرض حظر التجول فى كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان صادر عن الداخلية الأفغانية، يتم اتخاذ هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم، حسمبا نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وناشد البيان، المواطنين عدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء.

وتدهور الوضع فى أفغانستان فى الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة فى البلاد، وأفادت وسائل إعلام ومصادر، اليوم الأحد، بأن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية فى أفغانستان.

وقال المسلحون فى وقت لاحق إنهم يتفاوضون مع الحكومة بشأن إمكانية دخول كابول سلميا وإن الحكومة الأفغانية ستكون مسؤولة عن أمن كابل حتى نهاية العملية الانتقالية.

وقال مصدر بالرئاسة الأفغانية، فى وقت سابق اليوم، إن الرئيس أشرف غنى وافق على الاستقالة فى ظل الأوضاع المتأزمة فى البلاد، موضحا أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق على أحمد جلالى لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".