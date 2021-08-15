سى ان ان: واشنطن قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، مشيرة فقط إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وافق فى وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، لتكون مهمتها إجلاء موظفى السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها فى أفغانستان.

كما أشارت إلى أن الجنرال فرانك ماكنزى قائد القيادة المركزية الأمريكية التى أرسلت التعزيزات من قوامها إلى أفغانستان، وصل إلى منطقة الخليج يوم الأحد لإدارة الوضع.