الناتو: سنواصل المساعى للإبقاء على العمل فى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السفارة الأمريكية فى أفغانستان، فى وقت سابق اليوم الأحد، اندلاع حريق فى مطار كابول، بعد نقل طاقمها إليه إثر دخول قوات حركة "طالبان" العاصمة.
وذكرت السفارة الأمريكية فى إنذار أمنى أصدرته اليوم الأحد: "الوضع الأمنى فى كابل يتغير بشكل متواتر، وخاصة فى المطار. هناك تقارير عن اندلاع حريق فى المطار، ولذلك نوصى الأمريكيين بالتزام أماكنهم".
وجاء هذا الإنذار بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى وقت سابق من اليوم نقل طاقم السفارة الأمريكية فى كابل إلى مطار المدينة، على خلفية دخول قوات حركة "طالبان" إليها.
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