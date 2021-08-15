عاجل.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع فى أفغانستان غدا

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا وإستونيا والنرويج، طلبوا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات أفغانستان.

وقال مسؤول فى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى حول كابل، حيث باتت حركة طالبان على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة.

وقال المسؤول زامير زابولوف لوكالات أنباء روسية "نعمل على ذلك"، مؤكدا أن اجتماعاً سيُعقد قريباً.