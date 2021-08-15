أخبار اليمن : لتفادي ضغط الدم القاتل.. خبراء تغذية ينصحون بهذه الفاكهة

لتفادي ضغط الدم القاتل.. خبراء تغذية ينصحون بهذه الفاكهةيعاني كثيرون حول العالم من ارتفاع ضغط الدم والذي يتسبب بتداعيات صحية خطيرة يمكن تفاديها بإجراء بعض التعديلات في النظام الغذائي، والإكثار من تناول نوع معين من الفاكهة.

ويعاني قرابة ثلث البالغين في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، والذي يزيد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويصعب معرفة مدى احتمالات التعرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يجعل من اعتماد نظام غذائي متوازن خيارا صحيا مثاليا.

وحسبما نقلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية عن خبيرة التغذية سارة بروير، فإن هناك طريقة سهلة للحماية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتتمثل بالإكثار من تناول الأفوكادو.

ووفق بروير، فإن الأفوكادو تحتوي على كميات منخفضة من أملاح الصوديوم، كما أنها غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ونصحت خبيرة التغذية من لا يحبون أكل هذه الفاكهة، باستبدال زيت الطهي الذي يستخدمونه بزيت الأفوكادو.

وبيّنت بروير أن دراسات كشفت فوائد عظيمة للأفوكادو، مثل تخفيض مستويات الكوليسترول، بسبب الستيرولات النباتية، والألياف القابلة للذوبان، ومضادات الأكسدة التي توفرها.

وأضافت: "الأفوكادو منخفض في أملاح الصوديوم ويوفر البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين إي، وجميعها ذات تأثير إيجابي على التحكم في ضغط الدم".

وتابعت قائلة: "الأفوكادو أيضا مصدر غني للزيوت الصحية، حيث يتكون ما يصل إلى 30 في المئة من لب الفاكهة من نفس الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون".