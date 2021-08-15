أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 198 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 198 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 198 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على الفازة وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين والفازة والجاح والجبلية والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة والتحيتا، و6 خروقات بقصف مدفعي لعدد 55 قذيفة و175 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.