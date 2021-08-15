شروط إيصال الكهرباء في حالة عدم الحصول على شهادة التنسيق :

مراحل إيصال الكهرباء بدون صكوك يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين إتمام أمر الحصول على شهادة التنسيق الخاصة بالمستفيد، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، وهذا بعد أتباع المواطن المستفيد من كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الخاصة بالمستفيد، ولذلك يلزم على المتقدم إرفاق المخطط العام للمنزل، حيث أن إيصال الكهرباء المستهلكة في حالة عدم الحصول على شهادة التنسيق الخاصة بالمستفيد، حيث أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين أتباع كافة الشروط الأساسية لكي يتم الاستيفاء، ولذلك أكدت الحكومة السعودية عن تسهيل خدمة إيصال الكهرباء بدون صكوك 1442هـ بالمملكة العربية السعودية.

يجب على المستفيد أن يقدم شهادة التنسيق الخاصة بالمستفيد. يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين استيفاء جميع الشروط الأساسية المطلوبة

مراحل إيصال الكهرباء بدون صكوك 1442هـ :

ومن المؤكد أن يجب في حالة تقديم شهادة التنسيق، أن يحصل المستفيد قبل استخراجها رخصة البلدية، حيث أن في هذه الرخصة سوف يتم إثبات المكان الذي يسكن فيه المواطن المستفيد، حيث أن يجب تقديم إيصال الخدمات الكهربائية الخاصة بالسكن للذي يسكن به.

تقديم طريقة إخراج الكابلات.

موقع محولات.

المكان الذي يتواجد به المبنى الخاصة بالمستفيد.

تحديد مكان وضع العداد في المبنى.

مقدار الأحمال المتوقعة.

تحديد عدد الوحدات.

سعة القواطع.

تقديم أحكام الكابلات مقاساتها.

يجب على المستفيد استقبال إشعار التشطيبات وهذا عبر الدخول على منصة بلدي، أو من خلال فروع شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية. يجب على المتقدم التقديم من خلال شركة الكهرباء السعودية، وذلك في حال حصل على شهادة التنسيق من خلال أحد فروع الشركة. يلزم على المتقدم أن ينفذ العزل الحراري الخاص بالمنشاة وهذا طبقاََ للشروط التي تم وضعها من قبل شركة الكهرباء السعودية. أن يلزم المتقدم بتجهز موقع تركيب العداد وفق الشروط الفنية التي تضعها شركة الكهرباء. أن يقوم بإخراج الكابلات وفق المقاسات المعتمدة. أن يقوم بتنفيذ التأريض تبعا للمواصفات الفنية التي تعتمدها شركة أرامكو بالمملكة.

يجب على المستفيد الموافقة من قبل وزارة الإسكان على توصيل الكهرباء للمنازل. يجب على المستفيد أن يقدم صورة من قبل رخصة البناء الخاصة بالمنزل أو العقار الخاص به. يجب أن يتعهد بتنفيذ العزل الحراري للمنزل وهذا بناءاً على الشروط التي تتطلبها شركة الكهرباء السعودية. يجب أن يجهز الموقع المخصص لتركيب العداد وفق ما توضحه الشركة من شروط وضوابط. أن يقوم بإخراج الكابلات بالمقاسات المعتمدة من قبل شركة الكهرباء السعودية.

البيانات الخاصة بشهادة التنسيق:الشروط الواجب توافرها لاستيفاء :شروط إيصال الكهرباء في حالة عدم الحصول على شهادة التنسيق :