رسوم الإقامة الدائمة في السعودية 1443 حسب النظام الجديد ومزايا الإقامة المميزة. تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول داخل الوطن العربي التي يسافر إليها الأجانب من مختلف الدول. كما إن المملكة من أكبر الدول التي تضم الأجانب الوافدين والمقيمين بداخلها سواء إقامة للعمل أو لإداء مناسك الحج والعمرة وغيرها. ولهذا فهناك العديد من الأجانب الوافدين لديهم الرغبة في الإقامة بشكل دائم داخل المملكة. ولذلك قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من الأحكام والضوابط للإقامة المميزة. لكي يتمكن الأجنبي الوافد من الحصول على مختلف المزايا التي تعطيها له الإقامة الدائمة يجب دفع الرسوم وكذلك توافر جميع الشروط. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة وكذلك الرسوم المطلوبة. كما يمكنك التعرف أيضاً على ماهي رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2021 وطريقة سداد الرسوم وغرامة التأخير.

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية 1443

تعتبر الإقامة المميزة من أنواع الإقامة التي توفرها المملكة العربية السعودية للوافدين الأجانب. التي تعطي لهم مجموعة من المزايا والدتي لا توفرها لهم الإقامة المؤقتة أو السنوية. كما يتمكن الوافد الأجنبي من تحديد ماإذا كانت هذه الإقامة محددة بمدة معينة أو غير محددة وفي جميع الحالات يحصل على مختلف المزايا. ولكي يحصل الوافد على الإقامة الدائمة يجب دفع الرسوم والمطلوبة والتي يمكننا عرضها كما يلي:

800 ألف ريال سعودي الرسوم المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة ويتمع الدفع بشكل فوري ويتمتع بالإقامة الغير محددة.

100 ألف ريال سعودي رسوم الإقامة الدائمة محددة المدة بحيث تكون صلاحية الإقامة عام واحد.

شروط الإقامة الدائمة في المملكة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الوافد الأجنبي للحصول على الإقامة الدائمة. ويمكننا ذكر الشروط المطلوبة للإقامة المميزة كما يلي:

تقديم الوافد جواز سفر ويكون ساري المفعول

كما يجب ألا يقل عمر الأجنبي عن 21 عام

تقديم سجل جنائي خاص به يخلو من السوابق الجنائية

كما يجب تقديم قدرته المادية

تقديم تقرير صحي يفيد بخلو الوافد من أي أمراض معدية.

مزايا الإقامة الدائم في المملكة

توفر الإقامة الدائمة الوافد العديد من المزايا والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الدخول على مركز الإقامة المميزة. كما يمكننا ذكر مزايا الإقامة المميزة كما يلي: