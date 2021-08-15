“taqat” فيديو يشرح طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر بوابة طاقات وأسباب استعادة الإعانة

- 1/2
- 2/2
هدف كل الحكومات هو أسعاد شعوبها وتحقيق فرص العمل لهم من خلال برامج تدريبية تأهلهم لسوق العمل، فأتاحت التسجيل في إعانة البحث عن عمل للشباب والفتيات، من أجل أكسابهم المهارات الأساسية كي يكون لهم فرصة كبيرة في الحصول على العمل داخل المملك،ة وحددت لذالك بعض الضوابط والشروط للتسجيل عبر بوابة طاقات، تهدف الحكومة من هذا البرنامج مساعدة الشباب الجاد في الالتحاق بعمل، يكتسب منه أجر يغنيه عن التسول وطلب الدعم من الحكومة، وفيما يلي ألية التسجيل في البرنامج، الذي أصبح من أهم البرامج التي يبحث عنها المواطنون في المملكة.طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل
- الولوج إلي موقع بوابة طاقات الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة البحث عن عمل.
- تسجيل البيانات المطلوبة بدقة في أستمارة التسجيل الإلكترونية ” اسم المستخدم، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية”.
- الضغط على كلمة تسجيل بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
هو برنامج يساعد الشباب الجاد في العمل على توفير فرصة تدريبية له، تساعده وتكسبه المهارات الأساسية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، تهدف الحكومة منه تقليل نسب البطالة بين الفئة العمرية من 20 حتى 40 عام، وتقدم من خلاله الدعم لمدة 15 شهر للمنتسبين للبرنامج.كم مبلغ إعانة البحث عن عمل
|من الشهر الأول حتى الرابع
|2000 ريال سعودي كل شهر
|من الشهر الخامس حتى الشهر الثامن
|1500 ريال كل شهر
|من الشهر التاسع حتى الشهر أل 12
|1000 ريال سعودي في الشهر
|من الشهر الثاني عشر حتى الشهر 15
|750 ريال سعودي في الشهر
أعلن الصندوق أن من يسبت تعمده تسجيل بيانات غير صحيحة بهدف الاستفادة من الدعم، أنه سوف يتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة، وسوف يقوم باسترداد كامل مبلغ الدعم الذي حصل عليه من الصندوق، لذا يجب التأكد من صحة كل معلومة تسجل على الموقع، لأنها مسئولية الشخص الذي يسجلها.رابط بوابة طاقات الإلكترونية
تعتبر منصة طاقات هي حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والشباب الباحث عن العمل، وتعد أكبر منصة أفتراضية لسوق العمل توفر الكوادر المدربة لأصحاب الأعمال، من خلال تدريب الشباب على برامج محددة تكسبهم مهارات العمل اللازم لسوق العمل داخل المملكة.الشروط الواجب توافرها في التسجيل في إعانة البحث عن عمل
- يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الإعانة سعودي الجنسية.
- لا يقل السن عن 20 عام ولا يتجاوز أل 40 عام.
- الجدية في العمل والإقامة بصفة مستمرة في المملكة.
- يشترط أن لا يكون طالب أو يكون له أي نشاط تجاري.
- يكون من محدودي الدخل ولا يكون أستفاد في السابق من إعانة البحث عن عمل.
الوسوم
هدف كل الحكومات هو أسعاد شعوبها وتحقيق فرص العمل لهم من خلال برامج تدريبية تأهلهم لسوق العمل، فأتاحت التسجيل في إعانة البحث عن عمل للشباب والفتيات، من أجل أكسابهم المهارات الأساسية كي يكون لهم فرصة كبيرة في الحصول على العمل داخل المملك،ة وحددت لذالك بعض الضوابط والشروط للتسجيل عبر بوابة طاقات، تهدف الحكومة من هذا البرنامج مساعدة الشباب الجاد في الالتحاق بعمل، يكتسب منه أجر يغنيه عن التسول وطلب الدعم من الحكومة، وفيما يلي ألية التسجيل في البرنامج، الذي أصبح من أهم البرامج التي يبحث عنها المواطنون في المملكة.طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل
- الولوج إلي موقع بوابة طاقات الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة البحث عن عمل.
- تسجيل البيانات المطلوبة بدقة في أستمارة التسجيل الإلكترونية ” اسم المستخدم، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية”.
- الضغط على كلمة تسجيل بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
هو برنامج يساعد الشباب الجاد في العمل على توفير فرصة تدريبية له، تساعده وتكسبه المهارات الأساسية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، تهدف الحكومة منه تقليل نسب البطالة بين الفئة العمرية من 20 حتى 40 عام، وتقدم من خلاله الدعم لمدة 15 شهر للمنتسبين للبرنامج.كم مبلغ إعانة البحث عن عمل
|من الشهر الأول حتى الرابع
|2000 ريال سعودي كل شهر
|من الشهر الخامس حتى الشهر الثامن
|1500 ريال كل شهر
|من الشهر التاسع حتى الشهر أل 12
|1000 ريال سعودي في الشهر
|من الشهر الثاني عشر حتى الشهر 15
|750 ريال سعودي في الشهر
أعلن الصندوق أن من يسبت تعمده تسجيل بيانات غير صحيحة بهدف الاستفادة من الدعم، أنه سوف يتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة، وسوف يقوم باسترداد كامل مبلغ الدعم الذي حصل عليه من الصندوق، لذا يجب التأكد من صحة كل معلومة تسجل على الموقع، لأنها مسئولية الشخص الذي يسجلها.رابط بوابة طاقات الإلكترونية
تعتبر منصة طاقات هي حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والشباب الباحث عن العمل، وتعد أكبر منصة أفتراضية لسوق العمل توفر الكوادر المدربة لأصحاب الأعمال، من خلال تدريب الشباب على برامج محددة تكسبهم مهارات العمل اللازم لسوق العمل داخل المملكة.الشروط الواجب توافرها في التسجيل في إعانة البحث عن عمل
- يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الإعانة سعودي الجنسية.
- لا يقل السن عن 20 عام ولا يتجاوز أل 40 عام.
- الجدية في العمل والإقامة بصفة مستمرة في المملكة.
- يشترط أن لا يكون طالب أو يكون له أي نشاط تجاري.
- يكون من محدودي الدخل ولا يكون أستفاد في السابق من إعانة البحث عن عمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “taqat” فيديو يشرح طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر بوابة طاقات وأسباب استعادة الإعانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.