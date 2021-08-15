“taqat” فيديو يشرح طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر بوابة طاقات وأسباب استعادة الإعانة

هدف كل الحكومات هو أسعاد شعوبها وتحقيق فرص العمل لهم من خلال برامج تدريبية تأهلهم لسوق العمل، فأتاحت التسجيل في إعانة البحث عن عمل للشباب والفتيات، من أجل أكسابهم المهارات الأساسية كي يكون لهم فرصة كبيرة في الحصول على العمل داخل المملك،ة وحددت لذالك بعض الضوابط والشروط للتسجيل عبر بوابة طاقات، تهدف الحكومة من هذا البرنامج مساعدة الشباب الجاد في الالتحاق بعمل، يكتسب منه أجر يغنيه عن التسول وطلب الدعم من الحكومة، وفيما يلي ألية التسجيل في البرنامج، الذي أصبح من أهم البرامج التي يبحث عنها المواطنون في المملكة.

الولوج إلي موقع بوابة طاقات الإلكترونية. الضغط على أيقونة البحث عن عمل. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة في أستمارة التسجيل الإلكترونية ” اسم المستخدم، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية”. الضغط على كلمة تسجيل بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عملما هو برنامج إعانة البحث عن عمل

هو برنامج يساعد الشباب الجاد في العمل على توفير فرصة تدريبية له، تساعده وتكسبه المهارات الأساسية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، تهدف الحكومة منه تقليل نسب البطالة بين الفئة العمرية من 20 حتى 40 عام، وتقدم من خلاله الدعم لمدة 15 شهر للمنتسبين للبرنامج.

من الشهر الأول حتى الرابع 2000 ريال سعودي كل شهر من الشهر الخامس حتى الشهر الثامن 1500 ريال كل شهر من الشهر التاسع حتى الشهر أل 12 1000 ريال سعودي في الشهر من الشهر الثاني عشر حتى الشهر 15 750 ريال سعودي في الشهر تنبيهات من صندوق تنمية الموارد البشرية تنبيهات من صندوق تنمية الموارد البشرية أعلن الصندوق أن من يسبت تعمده تسجيل بيانات غير صحيحة بهدف الاستفادة من الدعم، أنه سوف يتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة، وسوف يقوم باسترداد كامل مبلغ الدعم الذي حصل عليه من الصندوق، لذا يجب التأكد من صحة كل معلومة تسجل على الموقع، لأنها مسئولية الشخص الذي يسجلها. رابط بوابة طاقات الإلكترونية رابط بوابة طاقات الإلكترونية تعتبر منصة طاقات هي حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والشباب الباحث عن العمل، وتعد أكبر منصة أفتراضية لسوق العمل توفر الكوادر المدربة لأصحاب الأعمال، من خلال تدريب الشباب على برامج محددة تكسبهم مهارات العمل اللازم لسوق العمل داخل المملكة. الشروط الواجب توافرها في التسجيل في إعانة البحث عن عمل يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الإعانة سعودي الجنسية. لا يقل السن عن 20 عام ولا يتجاوز أل 40 عام. الجدية في العمل والإقامة بصفة مستمرة في المملكة. يشترط أن لا يكون طالب أو يكون له أي نشاط تجاري. يكون من محدودي الدخل ولا يكون أستفاد في السابق من إعانة البحث عن عمل. الشروط الواجب توافرها في التسجيل في إعانة البحث عن عمل

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