الفلبين تسجل ثاني أكبر قفزة يومية في حالات الإصابة بكورونا

سجلت الفلبين 14749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد في ثاني أكبر زيادة يومية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1.74 مليون إصابة.
وأبلغت وزارة الصحة عن 270 حالة وفاة إضافية، وهو ثالث أعلى ارتفاع في عدد الوفيات في يوم واحد، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 30.340 حالة.
وكان المسؤولون وضعوا منطقة مانيلا الكبرى تحت الإغلاق حتى 20 أغسطس، مع الارتفاع الجديد في إصابات كوفيد-19 التي يقول مسؤولو الصحة إنها قد تكون بسبب متغير "دلتا" شديد العدوى.
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