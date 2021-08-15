الشرطة التايلاندية تشتبك مع محتجين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء 

اشتبكت الشرطة التايلاندية مع محتجين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا يوم الأحد للمرة الخامسة خلال أسبوع.
واستخدم أفراد الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين كانوا يرشقونهم بأي شيء تطاله أيديهم.
وفي وقت سابق، مر بسلام في أنحاء بانكوك "حشد سيارات" منفصل، ضم آلاف السيارات والدراجات النارية، لحث برايوت على الاستقالة وسط غضب من تعامل حكومته مع جائحة كوفيد-19، لكن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأسابيع الأخيرة أدت مجددا لوقوع اشتباكات عنيفة أمام منزل برايوت.
وتقول السلطات إن التجمعات العامة غير قانونية بموجب حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.
ودافعت الشرطة عن استخدامها للقوة أثناء الاشتباكات قائلة إنها تكون ضرورية في بعض الأحيان للحفاظ على النظام العام.
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