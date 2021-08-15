كندا تعلق عملياتها الدبلوماسية في كابل 

أعلن وزير الخارجية الكندي مارك جارنو في بيان، الأحد، أن بلاده ستعلق مؤقتا عملياتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابل، وأن أفرادها في طريق العودة لبلادهم.
وقال: "الوضع في أفغانستان يتطور بسرعة ويشكل تحديات خطيرة لقدرتنا على ضمان أمن وسلامة بعثتنا".
وأضاف، أن "الكنديين هناك في طريقهم حاليا للعودة إلى كندا بأمان".
وتأتي تصريحات الوزير، في وقت بدا فيه أن مسلحي طالبان سيسيطرون على العاصمة بالكامل.
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