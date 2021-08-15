دومينيك راب يعبر عن قلقه العميق إزاء مستقبل أفغانستان 

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن قلقه البالغ إزاء مستقبل أفغانستان، ودعا مسلحي حركة "طالبان" إلى وقف العنف في كابل.
وكتب راب على "تويتر": "أشارك وزير الخارجية قرشي القلق العميق على مستقبل أفغانستان" في إشارة إلى وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي.
وأضاف: "نتفق على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا موحدا في دعوة طالبان لإنهاء العنف وضرورة احترام حقوق الإنسان".
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