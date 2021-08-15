لبنان: الجيش يضبط أكثر من 28 ألف لتر من البنزين أثناء تخزينها

جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش -فى بيان اليوم الأحد- أنه تمت مصادرة الكميات المضبوطة فيما تتواصل عمليات دهم محطات الوقود المغلقة، وكان المجلس الأعلى للدفاع بلبنان قد قرر تكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية، بفرض الرقابة على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها على جميع الأراضى اللبنانية، وذلك لمدة شهر كامل حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستودعات المخصّصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المتبعة.
وطلب المجلس، فى اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون من الأجهزة العسكرية والأمنية، ضبط الوضع العام فى منطقة عكار لتفادى أى انفلات أمنى، وإبلاغ وزارة الصحة بأن تأخذ على عاتقها معالجة المصابين من جراء انفجار خزان الوقود فى منطقة التليل بعكار.
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