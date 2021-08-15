بريطانيا: على المجتمع الدولى اتخاذ موقف موحد لإنهاء العنف فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكتب راب على "تويتر": "أشارك وزير الخارجية قرشى القلق العميق على مستقبل أفغانستان" فى إشارة إلى وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشى. وأضاف: "نتفق على أنه يتعين على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفا موحدا فى دعوة طالبان لإنهاء العنف وضرورة احترام حقوق الإنسان".

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