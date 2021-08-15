عاجل.. اندلاع حريق فى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وقال اثنان من كبار قادة "طالبان" الموجودين فى كابول، اليوم الأحد، إن مسلحى الحركة سيطروا على القصر الرئاسى فى أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غنى البلاد، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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