لحظة بلحظة.. طالبان من حدود كابل إلى القصر الرئاسى

جدة - نرمين السيد - ووصل مسلحو حركة طالبان، اليوم الأحد، إلى أطراف العاصمة الأفغانية، كابل دون مواجهة أى مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة فى البلاد وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". ونرصد فى النقاط التالية الأحداث الميدانية وتحركات طالبان: "طالبان" تعلن سيطرتها على مراكز ولايات جديدة فى أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أى مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية.

مسلحو "طالبان" يقتربون من كابل.

اشتباكات فى محيط سجن بل تشرخى (أكبر سجن فى البلاد يقع فى ضواحى كابل الشرقية) بالتزامن مع تمرد فى داخله.

الحكومة تعلن عن احتفاظها سيطرتها بسجن بل تشرخى.

أنباء عن قصف سلاح الجو الأمريكى رتلا لـ"طالبان" كان يتجه نحو كابل ومسلحى الحركة فى ضواحى العاصمة.

"أسوشيتد برس": "طالبان" تسيطر على حدود أفغانستان بالكامل.

"نيويورك تايمز": واشنطن طلبت من "طالبان" عدم دخول كابل ما لم تختتم عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين والأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة.

"طالبان" تنشر لقطات تؤكد سيطرتها على قاعدة بغرام التى كانت أكبر قاعدة لحلف الناتو فى البلاد.

مصدر مطلع يؤكد لـ"نوفوستى" صحة الأنباء عن مغادرة القيادى العسكرى الأفغانى البارز، عبد الرشيد دوستم، بلده إلى أوزبكستان مع مجموعة من العسكريين.

"رويترز" نقلا عن الداخلية الأفغانية: بدء دخول مسلحى "طالبان" إلى كابل من جميع الاتجاهات

"نوفوستى": أنباء عن سيطرة "طالبان" على جامعة كابل غرب العاصمة.

الرئاسة الأفغانية تؤكد سماع دوى إطلاق النار فى عدد من "المناطق البعيدة" فى كابل وتشدد على أن الوضع تحت السيطرة ولم تعرض المدينة لأى هجوم.

"طالبان" تؤكد أنها أمرت مسلحيها بالبقاء عند أبواب كابل وعدم دخولها لتفادى العنف.

"طالبان" تؤكد أنها لا تريد اقتحام كابل وأن التفاوض جار على إطلاق عملية انتقالية.

مسؤول أمريكى يؤكد لـ"رويترز": الأعضاء الرئيسيون فى طاقم السفارة الأمريكية فى كابل يعملون من مطارها الآن وأقل من 50 موظفا فى السفارة سيبقون فى المدينة فى الوقت الحالى.

مسؤول فى الناتو لـ"رويترز": العديد من موظفى دول الاتحاد الأوروبى انتقلوا إلى موقع أكثر أمنا فى كابل.

القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغانى يعلن أن كابل لن تتعرض لهجوم وسيتم ونقل السلطة سلميا.

روسيا تعلن أن سفارتها فى كابل تواصل عملها على نحو معتاد وليس هناك أى خطط لإجلاء طاقمها.

روسيا تؤكد أن "طالبان" قدمت ضمانات أمنية إلى البعثات الدبلوماسية فى كابل.

حشود من المواطنين يغادرون كابل خوفا من سقوطها فى قبضة "طالبان".

"رويترز" نقلا عن مسؤول فى القصر الرئاسى: الرئيس غنى يجرى محادثات طارئة مع المبعوث الأمريكى الخاص إلى أفغانستان زلماى خليل زاد ومسؤولين كبار فى الناتو.

"أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول: "طالبان" ترسل وفدا إلى القصر الرئاسى فى كابل للتفاوض على تسليم السلطة.

توقعات باستقالة الرئيس غنى فى الساعات القادمة.

وسائل إعلام أفغانية وأجنبية تؤكد اختيار وزير الداخلية السابق على أحمد جلالى لرئاسة الحكومة الانتقالية.

قيادى فى "طالبان" فى الدوحة لـ"رويترز": الملا عبد الغنى برادر يستعد للعودة إلى أفغانستان.

"طالبان" تعلن سيطرتها على سجن بل تشرخى وإطلاق صراح أكثر من 5000 من عناصرها المعتقلين فيه.

مسؤول فى "طالبان" يؤكد محاصرة كابل وأن الحركة ستسمح لمطار المدينة بمواصلة عمله وتطالب الأجانب المتواجدين فى العاصمة إما بالمغادرة أو تسجيل حضورهم فى الأيام القادمة لدى مسؤولين ستعينهم "طالبان".

مسؤول أمريكى لـ"رويترز": لا تغيرات فى حساباتنا العسكرية فى أفغانستان ما لم تؤثر "طالبان" على عمليات الإجلاء.

مسؤول أمريكى لـ"رويترز": القائم بالأعمال الأمريكية فى أفغانستان، روس ويسلون يتواجد فى مطار كابل ولم يتم رصد تحركات كبيرة من قبل "طالبان" لدخول العاصمة.

غنى يطالب القوات الحكومية بضبط الأمن فى كابل.

"سى إن إن": الولايات المتحدة ستجلى طاقم سفارتها بالكامل من كابل فى غضون 72 ساعة.

"سى إن إن": مجموعة من مسؤولين أفغان بينهم عدد من مستشارى غنى تصل إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم.

"سى إن إن": وفد من "طالبان" يضم ثمانية أو تسعة أشخاص بينهم أنس حقانى، يجرى مفاوضات فى القصر الرئاسى.

"طالبان" تدعو الرئيس غنى والمسؤولين الآخرين إلى التعاون بغية ضمان انتقال الحكم فى الأيام القادمة.

مسؤول فى الحكومة الأفغانية يؤكد أن وفدها التفاوضى برئاسة عبد الله عبد الله يتوجه اليوم إلى قطر. لإجراء محادثات مع "طالبان".

السفارة الروسية فى كابل لـRT: لا أعمال قتالية فى المدينة حاليا لكن الوضع متوتر.

ألمانيا تغلق سفارتها فى كابل.

"نوفوستى": مسؤولون وسياسيون أفغان بينهم رئيس مجلس النواب يغادرون كابل إلى إسلام آباد جوا.

الداخلية الأفغانية تعلن نشر قوات خاصة للشرطة فى مختلف أنحاء كابل للتعامل مع "انتهازيين". محتملين، بعد بيان "طالبان" عن عدم دخول مسلحيها إلى المدينة.

السويد والهند تجليان موظفى سفارتيهما من كابل.

مسؤول فى الناتو يؤكد لـ"رويترز" أن الحلف سيبقى على تواجده الدبلوماسى فى كابل رغم تقدم طالبان.

"نوفوستى" نقلا عن مصدر مطلع: غنى يوافق على الاستقالة.

"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة وإدارة غنى تطلبان من "طالبان" مهلة لتشكيل حكومة انتقالية.

بلينكن: حققنا هدفنا فى أفغانستان ولم يعد فى مصلحتنا البقاء هناك.

وسائل إعلام: غنى غادر أفغانستان إلى طاجيكستان.

"طالبان" تؤكد دخول مسلحيها بعض مناطق كابل بدعوى التعامل مع "أعمال شغب ونهب".

كندا تعلق عمليات سفارتها فى كابل.

"نوفوستى": مجلس جديد يتولى الحكم فى أفغانستان لتسليمه إلى "طالبان" لاحقا.

مستشفى كابل: أكثر من 40 مصابا فى اشتباكات على مشارف كابل ونقلهم للعلاج.

مسؤولان فى "طالبان" لـ"رويترز": لن تكون هناك حكومة انتقالية والحركة تتوقع تسليم الحكم لها بالكامل.

الداخلية الأفغانية: فرض حظر التجوال فى كابل اعتبارا من الساعة التاسعة مساء.

وسائل إعلام: مسلحو "طالبان" يسيطرون على القصر الرئاسى فى كابل.

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