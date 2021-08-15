جونسون: نطالب الدول بعدم الاعتراف بطالبان أحاديا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، فى كلمة له حول التطورات فى أفغانستان "سنتعاون مع كافة الأطراف لضمان عدم الاعتراف بطالبان أحاديا.. الأوضاع فى أفغانستان تتدهور بسرعة".

وأضاف جونسون "قرار واشنطن بتسريع الانسحاب من أفغانستان كان مبنيا على دلائل"، مشيرا إلى أنه "عملنا على إخراج أكبر قدر من الأفغان الذين عملوا معنا".