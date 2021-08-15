جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، فى كلمة له حول التطورات فى أفغانستان "سنتعاون مع كافة الأطراف لضمان عدم الاعتراف بطالبان أحاديا.. الأوضاع فى أفغانستان تتدهور بسرعة".
وأضاف جونسون "قرار واشنطن بتسريع الانسحاب من أفغانستان كان مبنيا على دلائل"، مشيرا إلى أنه "عملنا على إخراج أكبر قدر من الأفغان الذين عملوا معنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: نطالب الدول بعدم الاعتراف بطالبان أحاديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.