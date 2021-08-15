الأمم المتحدة: الوضع الأمنى الهش وقيود كورونا يعقدان الاستجابة لزلزال هايتى

وأشار ليركا - فى بيان للمنظمة الدولية، اليوم الأحد، بجنيف - إلى أن تقارير الحماية المدنية فى هايتى أفادت بأن ما لا يقل عن 304 أشخاص قد لقوا حتفهم وأصيب 1.800 شخص أخر حتى الآن مع توقع بارتفاع الأرقام.. مضيفا "التقارير الأولية تشير إلى تدمير أكثر من 700 مبنى، بما فى ذلك المستشفيات والمدارس، فضلا عن تدمير 3.778 منزلا وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والطرق".
نوه بأن الحكومة وشركاء الأمم المتحدة يعملون عن كثب لإجراء تقييمات للأضرار اللاحقة للأثر والاحتياجات ولتفعيل آليات الاستجابة السريعة.. لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل العاصفة الإستوائية، والتى تقترب بسرعة إلى هاييتى، يومى 16 و17 أغسطس، وبما قد يعرض السكان المعرضين للخطر بالفعل لتأثير مزدوج فى غضون أيام.
وكان زلزال بقوة 7.2 درجة قد ضرب جنوب غرب هاييتى صباح اليوم بالتوقيت المحلى للبلاد، وتم تسجيله على بعد حوالى 125 كيلو مترا غرب العاصمة بورت أو برنس.
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