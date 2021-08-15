طالبان تعلن سيطرتها على القصر الرئاسى فى كابول

جدة - نرمين السيد - قال اثنان من كبار قادة "طالبان" الموجودين فى كابول، اليوم الأحد، إن مسلحى الحركة سيطروا على القصر الرئاسى فى أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غنى البلاد، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وبحسب وكالة "رويترز" التى أوردت التصريحات، لم يصدر أى تأكيد من الحكومة الأفغانية بشأن مزاعم طالبان حتى هذه اللحظة. فى حين كشفت تقارير فى وقت سابق عن مغادرة الرئيس للبلاد وبدء تدفق مقاتلى الحركة على العاصمة. وأمرت حركة طالبان، قواتها، فى وقت سابق من اليوم بدخول أحياء العاصمة الأفغانية، قائلة إن ذلك لمنع أعمال النهب والعنف فى المناطق التى غادرتها الشرطة وقوات الأمن. كشفت تقارير متزامنة، عن أن الرئيس أشرف غنى وافق على الاستقالة فى ظل الأوضاع المتأزمة فى البلاد. وأكدت مصادر أن غنى ومستشار الأمن القومى حمد الله محب غادرا البلاد إلى طاجيكستان.

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