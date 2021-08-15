جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين فى "طالبان" قولهما إنه "لن يكون هناك أى حكومة انتقالية" فى أفغانستان وأن الحركة تتوقع تسليمها الحكم بالكامل. وجاء ذلك فى وقت غادر فيه الرئيس الأفغانى أشرف غنى البلاد. وأفادت وكالة "نوفوستى" الروسية نقلا عن مصدر مقرب من "طالبان" تأكيده تشكيل مجلس جديد لإدارة البلاد. ويضم المجلس الرئيس السابق حاكم كرزاى ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله. ومن المتوقع أن يسلم هذا المجلس السلطة لـ"طالبان" فى وقت لاحق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان ترفض تشكيل حكومة انتقالية وتتوقع تسليمها الحكم بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.