ما حقيقة طرح عملة معدنية فئة 100 جنيه في مصر؟

علقت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري الرسمية على "فيسبوك"، الأحد، على ما تردد في مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي، بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه، لتداولها بالأسواق.
وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري في منشورها: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء".
وأضافت: "أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كافة العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة".
واختتمت بالقول: "نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة المالية".
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