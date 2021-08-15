عاجل.. الرئيس أشرف غنى يغادر أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل الإعلام الأفغانية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس أشرف غنى، غادر أفغانستان متوجها إلى طاجيكستان، وذلك بعدما اقترب مقاتلو طالبان من الاستيلاء الكامل على السلطة فى البلاد.





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