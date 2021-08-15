بلينكن: أفغانستان ليست فيتنام ونجحنا فى وقف الهجمات ضد أمريكا 

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأحد، على نجاح المهمة الأمريكية فى أفغانستان، قائلاً إن أفغانستان ليست فيتنام، وأن فترة وجود الأمريكيين فى الأراضى الأفغانية كانت ضعف فترة الوجود الروسى هناك.





وبحسب بيان بلينكن الذى نقلته قناة "العربية"، قال وزير الخارجية الأمريكى إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة البقاء فى أفغانستان. وأضاف بلينكن أنهم أخبروا حركة طالبان بأنهم سيردون بشكل حاسم لو تعرض أى من موظفى الولايات المتحدة للخطر. وباتت أفغانستان على وشك إحكام سيطرتها على جميع أراضى ومناطق أفغانستان، بعد ساعات من إعلان سيطرتها على مدينة جلال آباد، كبرى مدن الشمال الأفغانى، حيث اقترب عناصر الحركة المتشددة من السيطرة الكاملة على العاصمة كابول.

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