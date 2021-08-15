روسيا: نعمل لعقد اجتماع طارئ فى مجلس الأمن حول أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسى لشؤون أفغانستان، ومدير الدائرة الثانية لآسيا فى الخارجية الروسية، زامير كابولوف: "نحن منخرطون فى هذه الجهود، وشركاؤنا أيضا يعملون عن كثب على ذلك".

وفى الوقت ذاته، حذر كابولوف من أنه حتى فى حال انعقاد هذا الاجتماع فإنه لن يغير الوضع، وأضاف: "كان من الضرورى التفكير فى عقد اجتماعات من قبل، وليس الآن".

وبحسب وكالة "تاس"، قال مصدر فى الخارجية الروسية إنهم يراقبون تطور الأوضاع عن كثب فى أفغانستان، بالتنسيق مع السفارة فى كابول".

وقال فلاديمير دشاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، إنه "يجب على مجلس الأمن الدولى الاستجابة لما يحدث فى أفغانستان واتخاذ قرار يلزم الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لمنع إراقة الدماء على نطاق واسع فى البلاد".