خلال 24 ساعة.. إخماد 33 حريقا فى 12 ولاية جزائرية

جدة - نرمين السيد - قالت الحماية المدنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - إنه تم إخماد 17 حريقا فى" تيزى وزو"، و3 حرائق فى "بجاية"، وحريقين بكل من "جيجل"، و"بومرداس" و"المدية"، بالإضافة إلى حريق واحد على مستوى ولايات "الطارف"، و"تبسة"، و"سكيكدة"، و"تيارت"، و"باتنة"، و"ميلة"، و"سوق أهراس".

وأشارت إلى مواصلة جهودها فى إخماد 19 حريقا عبر 10 ولايات، وهم 6 حرائق ببجاية، و3 حرائق بالطارف، وحريقين فى "تيزى وزو"، و"سطيف"، و"قالمة"، وحريق واحد بولايات "عين الدفلى"، و"عنابة"، و"البويرة"، و"سكيكدة".