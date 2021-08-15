وزير الخارجية الأمريكى: القوات الأفغانية لم تكن قادرة للدفاع عن أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن، أن القوات الأفغانية لم تكن قادرة للدفاع عن أفغانستان، وذلك بعدما اقترب مقاتلو طالبان من الاستيلاء الكامل على السلطة فى البلاد.

وباتت حركة طالبان على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة فى أفغانستان بعدما سيطرت على مدينة جلال آباد فى شرق أفغانستان دون أن يواجهوا أى مقاومة، بعد ساعات من استيلائهم على مزار شريف، رابع أكبر مدينة أفغانية وكبرى مدن شمال البلاد.

وتمكنت طالبان التى بدأت هجومها فى مايو مع بدء الانسحاب النهائى للقوات الأمريكية والأجنبية، من السيطرة خلال عشرة أيام فقط على غالبية البلاد ووصلت إلى مشارف كابول، وهى الآن محاصرة بالكامل.