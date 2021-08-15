كيفية نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1443 التابع لوزارة التعليم السعودي من أبرز الأسئلة التي يبحث عنها أولياء الأمور اليوم. لتقديم طلبات النقل من أحد المدارس لأخرى في المملكة بكل المراحل التعليمية، يُتاح لولي الأمر نقل الطلاب عبر نظام نور وسوف نستعرض ذلك بالسطور المُقبلة.نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1443
يمكن لولي الأمر عبر حسابه على نظام نور التعليمي أن يقوم بنقل الطالب وتقديم طلب النقل للطالب من مدرسة إلى أخرى لأي سبب يقتضي الحاجة مثل بُعد المدرسة عن محل السكن أو غير ذلك من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول لنظام نور التعليمي.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- اختيار من الخدمات خدمة طلب نقل إلى مدرسة ثم إدخال البيانات الآتية:
- اسم الطالب – اسم الإدارة التعليمية التابع لها – الإدارة التعليمية التي يود نقل الطالب إليها – اسم المدرسة المطلوب نقل الطالب إليها.
- بعد الانتهاء من تقديم الطلب تبدأ الجهة المسئولة بالوزارة من مراجعة الطلب والرد عليه بالرفض أو القبول.
هنالك مجموعة من المعايير والضوابط التي من خلالها يتم إجراء عملية نقل الطلاب من مدرسة لأخرى ومن أهم تلك الشروط الآتي:
- توضيح سبب النقل.
- لو تم تقديم طلب النقل من مدرسة لأخرى في نفس المدينة لابد ألا تقل المسافة عن 250 مترًا بين المدرستين.
- تخضع عملية النقل للتوافق بين المدارس المختلفة. فيتم نقل الطلاب من مدرسة لأخرى تكون مكافئة للنظام التعليمي، ويكون بها نفس المواد التي يدرسها الطالب في المدرسة الأولى، هي نفسها بالمدرسة الأخرى.
- مراعاة محل السكن وتقديم ما يُثبت الإقامة.
- بعد فحص الطلب يتم إخطار المدرستين بقرار النقل.
- يتم التقديم إلكترونيًا.
- لا توجد أي قيود لنقل الطلاب طلما الطلب منطقيًا.
يتم تقديم طلبات نقل الطلاب والطالبات إلكترونيًا عبر رابط نظام نور التعليمي بشكل إلكتروني تمامًا دون تدخل من أي طرف. ويتم الرد سواء بالقبول أو الرفض إلكترونيًا.
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كيفية نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1443 التابع لوزارة التعليم السعودي من أبرز الأسئلة التي يبحث عنها أولياء الأمور اليوم. لتقديم طلبات النقل من أحد المدارس لأخرى في المملكة بكل المراحل التعليمية، يُتاح لولي الأمر نقل الطلاب عبر نظام نور وسوف نستعرض ذلك بالسطور المُقبلة.نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1443
يمكن لولي الأمر عبر حسابه على نظام نور التعليمي أن يقوم بنقل الطالب وتقديم طلب النقل للطالب من مدرسة إلى أخرى لأي سبب يقتضي الحاجة مثل بُعد المدرسة عن محل السكن أو غير ذلك من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول لنظام نور التعليمي.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- اختيار من الخدمات خدمة طلب نقل إلى مدرسة ثم إدخال البيانات الآتية:
- اسم الطالب – اسم الإدارة التعليمية التابع لها – الإدارة التعليمية التي يود نقل الطالب إليها – اسم المدرسة المطلوب نقل الطالب إليها.
- بعد الانتهاء من تقديم الطلب تبدأ الجهة المسئولة بالوزارة من مراجعة الطلب والرد عليه بالرفض أو القبول.
هنالك مجموعة من المعايير والضوابط التي من خلالها يتم إجراء عملية نقل الطلاب من مدرسة لأخرى ومن أهم تلك الشروط الآتي:
- توضيح سبب النقل.
- لو تم تقديم طلب النقل من مدرسة لأخرى في نفس المدينة لابد ألا تقل المسافة عن 250 مترًا بين المدرستين.
- تخضع عملية النقل للتوافق بين المدارس المختلفة. فيتم نقل الطلاب من مدرسة لأخرى تكون مكافئة للنظام التعليمي، ويكون بها نفس المواد التي يدرسها الطالب في المدرسة الأولى، هي نفسها بالمدرسة الأخرى.
- مراعاة محل السكن وتقديم ما يُثبت الإقامة.
- بعد فحص الطلب يتم إخطار المدرستين بقرار النقل.
- يتم التقديم إلكترونيًا.
- لا توجد أي قيود لنقل الطلاب طلما الطلب منطقيًا.
يتم تقديم طلبات نقل الطلاب والطالبات إلكترونيًا عبر رابط نظام نور التعليمي بشكل إلكتروني تمامًا دون تدخل من أي طرف. ويتم الرد سواء بالقبول أو الرفض إلكترونيًا.
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