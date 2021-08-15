شحن نقاط فورت نايت بـ 1000 عملة V-bucks تفاصيل الحزمة الجديدة

تتواصل عمليات بحث اللاعبين عن شحن نقاط فورت نايت للحصول على عملات V-bucks، حتى يتسنى لهم الحصول على مهام وعناصر اللعبة، بالإضافة إلى الحصول على إضافات التحديثات الجديدة، بالتزامن مع الاستعداد لطرح حزمة جديدة خلال الأيام المقبلة، تحمل اسم أساطير النعناع، والتي تجلب معها 3 أزياء لم يتم عرضها من قبل، بجانب فؤوس وزينات ظهر، وهدايا تصل إلى 1000 عملة V-bucks، مع إتاحة المشاركة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، مع العلم أن تلك الحزمة سيتم إصدارها بنسختين مختلفتين، نسخة مادية وأخرى رقمية.

شحن نقاط فورت نايت

وقبل أن نوضح لكم كيفية شحن نقاط فورت نايت، نشير إلى أن اللعبة، أضافت عدد من الميزات الجديدة الرائعة إلى بيئة اللعب، من أجل زيادة عنصر التشويق والإثارة، كما طرحت عدد من الميداليات المختلفة، والتي يتم الحصول عليها وفق تخطي مستوى معين، أو تحقيق انتصار على المنافسين، أو قنص آخرين، وتقدر تلك الميداليات بعدد 6 ميدالية، وسيتم توزيع عدد من الجوائز والهدايا والمكافآت وعملات اللعبة على الفائزين في المسابقة التي تكون مصاحبة لإطلاق الحزم.

الحصول على 1000 عملة V-bucks

يمكنك الآن شحن رصيد فورتنايت والحصول على عملات V-bucks مجانية تصل إلى 1000 فور الانضمام إلى حزمة أساطير النعناع المقبلة، وهو رصيد احتياطي يساعدك على شراء المتطلبات الأساسية التي تمكنك من اجتياز عدد من المهام الصعبة، بجانب إمكانية الشحن المدفوع من خلال الموقع الرسمي للعبة EPIC GAMES، ثم البدء في تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب لك، ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني التي تريد الخصم من رصيدك من خلالها، وليكن بطاقة الدفع الإلكتروني، ثم اختيار عدد النقاط والعملات التي تود الحصول عليها، ثم موافق.

كما يمكنك أيضًا شحن رصيد FORTNITE من خلال بطاقات جوجل بلاي أو عبر فودافون كاش وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني، التي أتاحت خلال الفترة الأخيرة، إمكانية الشحن المدفوع، في الوقت الذي يمكنك فيه الحصول على رصيد مجاني من خلال العروض التي تقدمها اللعبة أثناء المشاركة في المسابقة والحزم.