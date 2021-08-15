واتساب بلس الاحمر WhatsApp Plus Red وميزاته الإضافية وامكانية اخفاء الرسائل

تحديث واتساب الأحمر WhatsApp Red النسخة المُحدثة ضد الحظر، وحيث إنه قد طال انتظارها من مستخدمي ومحبي الواتس اب الأحمر بعد ما واجه فريق التطوير مشاكل عديدة في عمل النسخة الجديدة، خاصة بعد الحظر المؤقت الذي طال هذه النسخ وقد تم فحص هذه النسخة وتجربتها بشكل مكثف ودقيق جدا على بعض مستخدمي واتس اب الاحمر وايضا واتس اب بلس وتحتوي هذه النسخة على جميع مميزات الواتس العادي والواتس اب بلس وايضا مميزات جديدة اضافية منها اخفاء المحادثات السرية، ورفع فيديو أكثر من 30 ثانية للحالة، وامكانية استعادة الرسائل المحذوفة،اخفاء الرسائل، واكثر من 20 ميزة اضافية محسنة تم اضافتها سابقا، وافضل ما يميز الواتساب الأحمر هو عدم وجود إعلانات في النسخ، وهناك العديد من المميزات التي سيتم إضافتها إلى واتساب الأحمر لاحقا.مميزات واتساب بلس الاحمر
- إرسال الصور بدقة عالية في الواتس الأحمر .
- إيقاف استقبال المكالمات عن اي شخص تريد او عن الجميع.
- تغيير شكل البرنامج.
- تغيير ايقونة البرنامج والاشعارات.
- عرض رسائل اي شخص بالمجموعة بشكل منفصل عن رسائل باقي الاعضاء.
- البرنامج يرسل لك تنبيه في حال قام صديقك بتغيير صورته الشخصية.
- تعديل ابو عرب إضافة تم تمديد النسخة لأكثر من 3 أشهر
- إضافة ميزة زيادة حجم الحالة لأكثر من 10 دقائق وتعمل تلقائي ارجاع ميزة حذف الرسائل لدى الجميع
- إصلاح مشكلة الانهيار عند تقطيع الفيديو في الحالة في جميع الاجهزه
- تطبيق الواتساب بلس الأحمر Whatsapp Plus Red عند مسح الرسائل يمكنك مسح فقط الرسائل الخاصة او فقط رسائل المجموعات او الجميع.
- التحديث لنسخة المتجر من واتساب 2.20.48
- اضافة 5 فيسات جديدة في الواتساب الحالة تلقائيا اكبر من 30 ثانية
- حل مشكلة إنهيار البرنامج عند تغيير الخط حل اختفاء ايقونة البرنامج عند التحديث.
- ارجاع خيار منع فتح المحادثات المخفية عند الضغط على كلمة whatsapp
- يمكنك عمل مكالمة جماعية مع أعضاء المجموعات إذا قمت بتحديد رسالة مرسلة في المجموعة
- يمكنك الرد على مرسلها بشكل منفرد في الخاص
- إصلاح الانهيار عند محاولة البحث عن ثيمات اصلاح مشاكل اخرى
- تفعيل ميزة الملصقات يمكنك الآن تنزيل الملصقات المعبرة واستخدامها في الدردشات.
- اشارة في حال قام احد ما بعمل منشن @ لك او رد على رسائلك في المجموعة.
- لن تظهر معاد توجيهها عند الطرف الآخر في حال قمت بعمل اعادة توجيه رسالة ما تم تطوير
- ميزة إيقاف استقبال المكالمات بحيث يمكنك ايقافها بدون ان يظهر للطرف الاخر ان هاتفك يرن ويظهر له جاري الاتصال.
- إضافة الخيار رقم 1.2.2 يمكنك نسخ جزء من أي رسالة بسهولة.
- بإمكانك الآن تمرير الرسالة من اليسار إلى اليمين للرد عليها.
- تفعيل ميزة حفظ مكان القراءة حيث عند فتح محادثة سابقة توقفت فيها عند كلمة معينة سوف تظهر مباشرة عند الدخول الى المحادثة مرة أخرى.
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تحديث واتساب الأحمر WhatsApp Red النسخة المُحدثة ضد الحظر، وحيث إنه قد طال انتظارها من مستخدمي ومحبي الواتس اب الأحمر بعد ما واجه فريق التطوير مشاكل عديدة في عمل النسخة الجديدة، خاصة بعد الحظر المؤقت الذي طال هذه النسخ وقد تم فحص هذه النسخة وتجربتها بشكل مكثف ودقيق جدا على بعض مستخدمي واتس اب الاحمر وايضا واتس اب بلس وتحتوي هذه النسخة على جميع مميزات الواتس العادي والواتس اب بلس وايضا مميزات جديدة اضافية منها اخفاء المحادثات السرية، ورفع فيديو أكثر من 30 ثانية للحالة، وامكانية استعادة الرسائل المحذوفة،اخفاء الرسائل، واكثر من 20 ميزة اضافية محسنة تم اضافتها سابقا، وافضل ما يميز الواتساب الأحمر هو عدم وجود إعلانات في النسخ، وهناك العديد من المميزات التي سيتم إضافتها إلى واتساب الأحمر لاحقا.مميزات واتساب بلس الاحمر
- إرسال الصور بدقة عالية في الواتس الأحمر .
- إيقاف استقبال المكالمات عن اي شخص تريد او عن الجميع.
- تغيير شكل البرنامج.
- تغيير ايقونة البرنامج والاشعارات.
- عرض رسائل اي شخص بالمجموعة بشكل منفصل عن رسائل باقي الاعضاء.
- البرنامج يرسل لك تنبيه في حال قام صديقك بتغيير صورته الشخصية.
- تعديل ابو عرب إضافة تم تمديد النسخة لأكثر من 3 أشهر
- إضافة ميزة زيادة حجم الحالة لأكثر من 10 دقائق وتعمل تلقائي ارجاع ميزة حذف الرسائل لدى الجميع
- إصلاح مشكلة الانهيار عند تقطيع الفيديو في الحالة في جميع الاجهزه
- تطبيق الواتساب بلس الأحمر Whatsapp Plus Red عند مسح الرسائل يمكنك مسح فقط الرسائل الخاصة او فقط رسائل المجموعات او الجميع.
- التحديث لنسخة المتجر من واتساب 2.20.48
- اضافة 5 فيسات جديدة في الواتساب الحالة تلقائيا اكبر من 30 ثانية
- حل مشكلة إنهيار البرنامج عند تغيير الخط حل اختفاء ايقونة البرنامج عند التحديث.
- ارجاع خيار منع فتح المحادثات المخفية عند الضغط على كلمة whatsapp
- يمكنك عمل مكالمة جماعية مع أعضاء المجموعات إذا قمت بتحديد رسالة مرسلة في المجموعة
- يمكنك الرد على مرسلها بشكل منفرد في الخاص
- إصلاح الانهيار عند محاولة البحث عن ثيمات اصلاح مشاكل اخرى
- تفعيل ميزة الملصقات يمكنك الآن تنزيل الملصقات المعبرة واستخدامها في الدردشات.
- اشارة في حال قام احد ما بعمل منشن @ لك او رد على رسائلك في المجموعة.
- لن تظهر معاد توجيهها عند الطرف الآخر في حال قمت بعمل اعادة توجيه رسالة ما تم تطوير
- ميزة إيقاف استقبال المكالمات بحيث يمكنك ايقافها بدون ان يظهر للطرف الاخر ان هاتفك يرن ويظهر له جاري الاتصال.
- إضافة الخيار رقم 1.2.2 يمكنك نسخ جزء من أي رسالة بسهولة.
- بإمكانك الآن تمرير الرسالة من اليسار إلى اليمين للرد عليها.
- تفعيل ميزة حفظ مكان القراءة حيث عند فتح محادثة سابقة توقفت فيها عند كلمة معينة سوف تظهر مباشرة عند الدخول الى المحادثة مرة أخرى.
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