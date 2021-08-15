العراق.. السيطرة على حريقى الكرادة والغزالية

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال مدير إعلام الدفاع المدنى العميد جودت عبد الرحمن، إن "حريق ساحة التحريات فى الكرادة حصل قبل الساعة 7 صباحًا فى مخزن للأدوات الإحتياطية والآليات الثقيلة، حيث اشترك فى إخماده أكثر من 20 فرقة دفاع مدنى".
وأضاف عبد الرحمن، أنه "تم حصر الحادث داخل المخزن ومنع انتشار النيران للأبنية المجاورة له "، وأن "الحريق لم يسجل أية خسائر بشرية، إلا أنه ترك خسائر مادية فى المواد الموجودة بالمخزن".
وتابع أن "مفارز الأدلة الجنائية التى تم استدعائها من قبل فرق الدفاع المدنى وصلت الى المكان لتحديد أسباب الحريق".
كما أوضح المسؤول العراقى أن حريق الغزالية اندلع فى 4 مولدات أهلية كبيرة مع وجود خزين كبير من مادة الغاز بسبب الإهمال، لافتًا إلى أن 10 فرق شاركت فى إخماد الحريق، مضيفًا أنه لم يسجل أى إصابات بشرية، لكنه خلف خسائر مادية فى المولدات واحتراق منتجات الغاز.
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